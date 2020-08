Stasera in tv, Sabrina: trama, cast e curiosità sulla commedia del 1995

Sabrina è un film commedia del 1995, diretto da Sydney Pollack.

Sabrina: trama

Sabrina è la giovane figlia di Tom Fairchild, l’autista della ricca famiglia dei Larrabee di Long Island.

La ragazza è segretamente innamorata di David, figlio dei ricchi signori e passa gran parte del suo tempo a spiarlo da sopra un albero.

Dopo essersi trasferita a Parigi per alcuni anni, dove ha lavorato come modella, torna in città completamente cambiata, cresciuta e più donna.

Sabrina è intenzionata a provarci con David, che nel frattempo si è fidanzato con Elizabeth, figlia di un ricco magnate.

Il primogenito della famiglia dei Larrabee, Linus, vuole ostacolare in tutti i modi questa unione, tra Sabrina e suo fratello e con un’ astuta strategia, riesce a far mirare l’interesse della ragazza nei suoi confronti.

Ma il ragazzo ha in mente un piano, appoggiato in pieno da sua madre, che consiste nel portare Sabrina a Parigi per liquidarla con una generosa offerta.

Quando la ragazza scopre il piano, parte da sola, in piena crisi sentimentale.

Nel frattempo David si rende conto di non essere interessato alla giovane e convince il fratello ad andare a Parigi per raggiungere Sabrina.

Sabrina: curiosità

La pellicola è un remake dell’omonimo film del 1954, diretto da Billy Wilder, con un trio indimenticabile: Audrey Hepburn, Humphrey Bogart e William Holden.

Il film non ebbe molto successo, incassando soltanto 53 milioni di dollari al botteghino, che pur essendo una cifra dignitosa, non era quella che molti si aspettavano.

Questo a causa del paragone con la versione originale.

La modella nera, inquadrata nella scena del set fotografico a Parigi, è Carmen Chaplin, nipote del mitico Charlie Chaplin.

Il cast

Harrison Ford: Linus Larrabee

Julia Ormond: Sabrina Fairchild

Greg Kinnear: David Larrabee

John Wood: Tom Fairchild

Fanny Ardant: Irene

Richard Crenna: Patrick Tyson

Lauren Holly: Elizabeth Tyson

Angie Dickinson: Ingrid Tyson

Miriam Colón: Rosa

Dana Ivey: Mack

Elizabeth Franz: Joanna

