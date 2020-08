13enne incinta riesce a dare alla luce dopo aver trovato un ospedale: è una femminuccia

Una ragazza è diventata popolare sui social media in Russia dopo essere rimasta incinta a 14 anni. Le persone hanno seguito la sua storia fino al parto.

Secondo quanto afferma la studentessa, ora ragazza madre di 14 anni, il padre della sua bambina è un ragazzino di 10 anni.

La storia aveva fatto scalpore, soprattutto perchè il padre sarebbe ancora in età pre-puberale. Per l’adolescente non è stato facile trovare dei medici disposti a seguire la sua gravidanza. Ha dovuto recarsi a Krasnoyarsk, in Siberia, dove ha trovato una clinica che l’aiutasse a partorire.

Domenica ha rivelato ai suoi 350.000 follower su Instagram di aver dato alla luce una bambina di 3,6 kg e 21 pollici. Non ha ancora mostrato la bambina, dicendo solo “E’ stata dura, ti racconterò tutto più tardi, adesso mi riposo.”

I due ragazzini sono ancora “fidanzati”

Darya, questo il nome della ragazza, a inizio anno è andata in TV a raccontare la sua storia. Ivan, il padre della sua bambina, ha solo 10 anni ed è ancora il suo “ragazzo”. Tempo dopo la ragazza ha raccontato invece di essere stata violentata nella sua città, Zheleznogorsk, da un ragazzo di 16 anni.

Avrebbe mentito perchè si vergognava di ammettere la violenza subita. Sul caso la polizia ha avviato un indagine, per cui sarà prelevato un campione di DNA dalla neonata. In seguito all’apertura dell’inchiesta, alla giovane influencer è stato imposto di rimuovere quanto aveva scritto sulla presunta violenza sessuale.

Al fidanzatino non è stato permesso di assistere al parto. Darya dice che a 16 anni lui si assumerà la paternità della piccola, ma per ora non vivono insieme e dipenderà molto da come evolverà la loro storia, riportata fin qui dal Daily Star.

