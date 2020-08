Calciomercato Inter, bomba dal Brasile: Messi vuole lasciare il Barcellona “ya”

E’ una voce di mercato già bollata da più parti come suggestione di fantamercato.

Ma a volte le suggestioni possono diventare realtà.

Specialmente quando da una parte si fiuta aria di rivoluzione totale (dopo una devastante batosta) e dall’altro tutto va per il meglio.

Parliamo della voce di Leo Messi come possibile nuovo acquisto dell’Inter: dopo la terribile sconfitta del Barcellona per 8-2 contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League si parla di rivoluzione azulgrana e il fuoriclasse argentino non si sentirebbe più troppo a suo agio in terra catalana, specialmente dinnanzi all’ipotesi che i senatori dello spogliatoio vengano messi alla porta.

E così l’Inter sarebbe pronta ad accogliere l’argentino, da sempre sogno dei nerazzurri (e di Suning).

Ma quando si concretizzerebbe questo folle affare?

Secondo voci provenienti dal Brasile, il trasferimento del secolo potrebbe avvenire “ya” – “adesso”.

Atenção para a notícia: Messi quer deixar o Barcelona. Não em 2021. Agora. pic.twitter.com/XTcJwYIa2s — Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 16, 2020

La voce giunge da Estadio Deportivo, secondo cui Leo Messi ha deciso di lasciare definitivamente il Barcellona.

La decisione sarebbe già stata comunicata alla società.

Sarà l’Inter l’eventuale favorita in caso di addio di Messi al Barça?

