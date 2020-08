Elettra Lamborghini dopo le critiche cancella i concerti: “Non siamo ancora pronti” – VIDEO

Dopo le critiche e le polemiche contro di lei, Elettra Lamborghini ha deciso di cancellare i concerti a causa del Coronavirus

Elettra Lamborghini è finita al centro di moltissime critiche e polemiche sui social dopo il concerto a Gallipoli nella serata di Ferragosto.

A quanto pare in moltissimi non hanno rispettato le misure restrittive previste per l’emergenza Coronaviurs, in tanti non indossavano infatti la mascherina e non rispettavano il distanziamento sociale.

Dopo aver letto le critiche e le polemiche ricevute la cantante ha preso un’importante decisione, quella di annullare i prossimi concerti. Questo è ciò che ha scritto la Lamborghini in un post pubblicato sui social: “Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid… riconosco che non è il momento. Ci è stata data l opportunità e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti.”

Sara Fonte

