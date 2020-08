Moto2, brutto incidente: Bastianini sbanda, Syahrin centra la sua moto – VIDEO

Enea Bastianini e Hafizh Syahrin coinvolti in un brutto incidente durante una gara di Moto 2, ecco cosa è successo

Grave incidente in Austria, durante una gara di Moto 2 sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg, in cui sono rimasti coinvolti Enea Bastianini e Hafizh Syahrin.

All’inizio del quarto giro, la moto di Bastianni ha sbandato all’uscita della curva e ha perso il controllo. Il famoso pilota è riuscito a togliersi subito dal tracciato, spostandosi velocemente a piedi. Syahrin non è riuscito a cambiare tracciato in tempo e ha preso in pieno la moto di Enea.

Tantissima è stata la preoccupazione per il pilota dopo l’incidente, in pista bandiera rossa e ambulanza, le sue condizioni fortunatamente non sembrano essere gravi. Il direttore sportivo della scuderia, Gino Borsoi, ha detto: “Ha subito diversi colpi in varie parti del corpo, stanno facendo ulteriori controlli e dobbiamo aspettare. La cosa positiva è che quando i medici hanno parlato con lui rispondeva ed era cosciente“.

Bastianini in merito alla dinamica dell’incidente ha invece detto: “Quando sono caduto ho cercato subito di togliermi dalla pista, poi ho visto Syahrin centrare la mia moto in pieno e ho avuto paura. Speriamo non sia nulla di grave”.

Sara Fonte

