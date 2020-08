Stasera in tv, Black Butterfly: trama, cast e curiosità sul thriller psicologico del 2017

Black Butterfly è un film di genere thriller del 2017, diretto da Brian Goodman.

Per tutti gli amanti del genere, il film andrà in onda stasera 16 agosto 2020 alle ore 21.15 su Rai 3.

Black Butterfly: trama

Uno sceneggiatore sul lastrico (Paul) è costretto a vendere la sua casa per riuscire a sopravvivere, ma nessuno sembra che abbia voglia di acquistarla.

Per avere più possibilità di venderla, decide di invitare a cena una giovane agente immobiliare (Laura), per riuscire a trovare un accordo, ma lungo la strada che porta al ristorante, intralcia un camionista, che per vendicarsi lo segue fino alla meta per aggredirlo.

Viene salvato da Jack, un vagabondo senza fissa dimora e Paul per sdebitarsi lo invita a passare la notte a casa sua.

Tra i due si crea fin da subito un rapporto amichevole, tanto che Paul lo incoraggia a restare quanto vuole in cambio di piccoli lavoretti in casa.

Da amicizia a ossessione

Il rapporto tra i due sembra andare a gonfie vele, fino a quando jack sprona l’amico a raccontare la loro storia in un libro.

Da qui inizia una sorta di ossessione da parte di quest’ultimo, che vuole tenere prigioniero Paul, fino al termine del libro.

Cosa succederà?

E quali sono le vere intenzioni di Jack?

Black Butterfly: curiosità

La pellicola ha ottenuto molte recensioni positive sul sito Rotten Tomatoes, da parte dei critici del settore.

Il film è uscito nelle sale cinematografiche statunitensi il 26 maggio 2017, mentre in Italia è uscito il 13 luglio dello stesso anno.

Ha una durata di 93 minuti.

Il cast

Antonio Banderas: Paul Lopez

Piper Perabo: Laura Johnson

Jonathan Rhys Meyers: Jack

Abel Ferrara: Pat

Nathalie Rapti Gomez: Julie

Vincent Riotta: vicesceriffo Carcano

Randall Paul: signor Owen

Katie Mcgovern: Nancy Barrows

Charles Gaines: Michelle Emerson

Nicholas Aaron: ragazzo delle consegne

