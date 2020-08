Stasera in tv, R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà: trama e curiosità sul film

R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà, è un film d’azione del 2013, diretto da Robert Schwentke.

R.I.P.D – Poliziotti dall’aldilà: trama

Nick Walker e Bobby Hayes sono due agenti di polizia di Boston, che durante un arresto rubano alcuni pezzi d’oro.

Nick, rendendosi conto di non averne bisogno, decide di parlare con Bobby, per utilizzarlo come prova. Quest’ultimo durante una retata lo uccide e Nick raggiunge l’aldilà.

Come pena per i suoi furti, viene ingaggiato per lavorare con il Dipartimento di Polizia Riposa in Pace (R.I.P.D.), che si occupa di arrestare le anime che non vogliono raggiungere l’aldilà.

Queste vengono chiamate “deado”.

Nick viene ingaggiato per lavorare accanto allo sceriffo Roy.

La loro missione

I due scendono sulla terra per interrogare un deado e scoprono che quest’ultimo nasconde dei pezzi d’oro molto simili a quelli rubati da Nick.

Tramite un inganno, riescono a farsi portare da Bobby e lo osservano consegnare l’oro a un deado.

Nick e Roy lo seguono, ma egli riesce a fuggire all’arresto, attirando l’attenzione delle persone e creando il panico.

I due a causa di questo, vengono ritirati dal caso.

Tornati sulla terra, scoprono che anche Bobby è un deado e lo vogliono arrestare, ma egli prende come ostaggio Julia, la moglie di Nick e la uccide.

Julia prima di morire, riesce a vedere Nick e a dargli l’ultimo saluto.

In realtà la donna riuscirà a sopravvivere.

R.I.P.D – Poliziotti dall’aldilà: curiosità

Il film è basato sull’omonimo fumetto di Peter M. Lenkov.

La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche statunitensi il 19 luglio 2013.

Il cast

Ryan Reynolds: Nick Walker

Jeff Bridges: Roy Pulsipher

Kevin Bacon: Bobby Hayes

Robert Knepper: Nawlicki

Mary-Louise Parker: Mildred Proctor

Stephanie Szostak: Julia Walker

James Hong: Nonno chen

Mike O’Malley: Elliot

