Stop alle discoteche e mascherine obbligatorie dal tramonto all’alba: le reazioni di Twitter

Passato Ferragosto, arriva lo stop: le discoteche dovranno chiudere e non ci sarà autonomia regionale che tenga.

E’ quanto deciso dal Governo dopo il confronto in videoconferenza, durato oltre due ore, tra i ministri Francesco Boccia, Roberto Speranza e Stefano Patuanelli ed i presidenti delle Regioni.

Per le attività costrette allo stop sarà riconosciuto un sostegno economico.

E sarà un sostegno economico fondamentale, giacché fa notare all’ANSA Gianni Indino, presidente del Silb (il sindacato italiano locali da ballo) Emilia-Romagna: “Sono a rischio quattro miliardi di euro. Ad oggi solo il 10% dei circa 3.500 locali ha riaperto ed è questo che crea problemi? Da domani si rischierà di più con l’abusivismo”, dice all’ANSA

Ma non è l’unica misura adottata dal Governo: dalle 18 alle 6 del mattino saranno obbligatorie le mascherine nei luoghi e locali aperti al pubblico e nei luoghi in cui è più facile che si creino assembramenti.

Queste le parole del ministro della Salute Speranza al riguardo: “Diamo un segnale al paese che bisogna tenere alta l’attenzione. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza”.

Diramata la notizia, #discoteche è diventato TT su Twitter e gli utenti hanno preso in gran parte posizioni favorevoli al Governo (e contrarie, in assoluto, alle discoteche):

Da domani tutte #discoteche saranno chiuse e ci sarà l’obbligo della mascherina all’aperto.

Perché se ci si comporta come bambini stupidi e viziati, il Governo è costretto a trattare i cittadini come tali.

E come sempre per colpa di qualche stronzo ci rimettono tutti.

