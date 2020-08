Bimbo di 10 anni con gravi disabilità trovato morto: accusata la madre del piccolo

Una donna di 40 anni è stata accusata dell’omicidio del figlio di 10 anni, trovato senza vita in una casa di Acton, Londra. Parla il marito, ancora sconvolto per la morte del bambino.

Olga Freeman è apparsa oggi presso la Corte di Uxbridge per l’accusa di omicidio del figlio, un bambino di 10 anni. Il bambino è stato trovato senza vita nell’appartamento dove viveva, a Cumberland Park. Domenica mattina la donna si è recata nella stazione di polizia per parlare con gli agenti, prima che il ragazzino venisse trovato morto nella proprietà, dove la donna risulta residente.

Il padre del bambino, Dean Freeman, fotografo di successo, era in Spagna quando ha ricevuto la notizia della morte. Secondo il suo rappresentante, pur essendo divorziato dalla donna, Dean era un padre presente e amorevole per suo figlio.

Le testimonianze sul caso

Dean, ha rilasciato una dichiarazione, riportata dal Daily Star: “Dylan era un bambino bello, brillante, curioso e artistico che amava viaggiare, visitare gallerie d’arte e nuotare.”

“Abbiamo viaggiato molto nel corso degli anni, trascorrendo momenti memorabili in Brasile, Francia e Spagna. Non mi capacito della perdita” continua l’uomo, molto toccato dai messaggi di cordoglio ricevuti dagli amici. Adesso l’uomo chiede rispetto per la sua privacy.

Un vicino, ha detto al The Sun che il ragazzo soffriva di una grave disabilità. Secondo la sua testimonianza, madre e figlio non uscivano spesso. Avevano accesso al giardino della proprietà, gestita da un suo amico, che ora è “arrabbiato, ha detto che non vuole parlarne con nessuno.”

Il reverendo Nick Jones è sconvolto dalla notizia e racconta di essere ancora scosso, mentre un altro vicino si è definito “shockato” e racconta l’arrivo della polizia e dell’ambulanza intorno alle 2:30 di domenica. L’indagine è appena stata avviata, mentre le cause della morte sono ancora ignote.

Leggi anche => Diana era ossessionata dalla morte”: il racconto degli ultimi giorni della Principessa nel documentario…

Leggi anche => Coronavirus, il duplice dramma di una madre: in coma, ignora la morte del figlio…

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!