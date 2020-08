Chi è Barbara Bouchet, attrice, icona del cinema italiano: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Barbara Bouchet, attrice, icona del cinema italiano.

Questo pomeriggio, Barbara Bouchet è stata ospite a “Io e te”, programma condotto da Pierluigi Diaco dal lunedì al venerdì su Raiuno. L’attrice, icona del cinema italiano, si è raccontata a lungo, tra carriera e vita privata. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Barbara Bouchet

Barbara Bouchet, all’anagrafe Bärbel Gutscher, è nata il 15 agosto 1943 a Reichenberg, nome tedesco di Liberec, oggi in Repubblica Ceca ma all’epoca parte della Cecoslovacchia popolata da tedeschi. Prima di quattro fratelli, alla fine della guerra in seguito alla conferenza di Potsdam, la popolazione tedesca in territorio cecoslovacco fu espulsa. La famiglia fu sfollata in un campo profughi della Germania alleata e, da lì, ottenne un visto per gli Stati Uniti grazie al Displaced Persons Act del 1948. Nel 1956, i Gutscher si stabilirono in California a Five Points e, successivamente, a San Francisco, dove Barbara crebbe.

A San Francisco, entrò nel corpo di ballerini adolescenti The KPIX Dance Party, con il quale prese parte regolarmente a show televisivi tra la fine degli anni cinquanta e i primi anni sessanta. Nel 1962, decise di intraprendere la carriera cinematografica e trasferirsi a Hollywood modificando il proprio nome tedesco in Barbara Bouchet. Nel decennio a seguire, lavorò per il cinema e la televisione statunitense e nel 1967 comparve anche in un episodio della seconda stagione della serie originale di “Star Trek, Con qualsiasi nome”, nella parte dell’aliena Kelinda.

Nei primi anni settanta tornò in Europa e grazie alla sua avvenenza, divenne una delle attrici più apprezzate della prima generazione della commedia sexy all’italiana. Apparve sovente sulle copertine delle appena nate riviste soft-erotiche come “Playmen Italia”, cui presto fecero seguito anche le apparizioni televisive. Sempre nei primi anni settanta, fu protagonista di diversi polizieschi e thriller, quali ad esempio “Milano calibro 9” e “Non si sevizia un paperino”.

Sempre meno cercata dal mondo cinematografico, decise di dedicarsi alla televisione. Nel 1985, si dedicò al fitness, lanciando una serie di libri e videocassette di aerobica di notevole successo e aprendo una palestra a Roma. Dal 2008 al 2010, ha interpretato la madre di Stella, interpretata a sua volta da Christiane Filangeri, nella fiction televisiva “Ho sposato uno sbirro”. Nel 2015, è stata impegnata a Düsseldorf nelle riprese del film tedesco “Das Wetter in geschlossenen Räumen” di Isabelle Stever.

Per quanto riguarda la vita privata, è stata sposata con l’imprenditore napoletano Luigi Borghese con il quale ha avuto due figli: Massimiliano e lo chef Alessandro Borghese.

Maria Rita Gagliardi

