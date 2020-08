Donna convinta di vedere il volto del figlio di Dio nella patata comprata da Aldi

Una donna è convinta di aver trovato il volto di Gesù nella patata comprata nel supermercato Aldi, il marito scettico conferma.

Nikki Halkerston, 44 anni, stava riponendo la sua spesa settimanale quanto ha notato qualcosa di strano nelle patate appena acquistate da Aldi. La donna è convinta che sul suo acquisto – pagato £ 1,15 – ci sia il volto di Gesù.

Il marito, interpellato sulla questione e inizialmente scettico, ha ammesso che l’immagine somiglia al volto di Cristo. Il marito è descritto come una persona realista ma in questo caso, riporta il Daily Star, ha dovuto ammettere la somiglianza.

Il racconto della donna

La donna, receptionist residente a Dundee, in Scozia, ha raccontato di averlo notato non appena posato il pacchetto sul bancone della cucina. “Lo stavo fissando ed era abbastanza ovvio che fosse il volto di Gesù. Stava solo guardando me. Ho visto storie di persone che trovato Gesù nel loro cibo, ma di solito non riesco mai a vederlo. Era chiaramente lui.”

Nonostante la profonda convinzione della donna, la patata non è stata conservata per mostrarla in un santuario o venduta, ma semplicemente mangiata.

C’è una lunga serie di avvistatori del figlio di Dio, che sembrano vederne il volto veramente ovunque, persino all’interno di un tronco.

