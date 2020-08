Muore bimba di un anno, ancora ignote le cause. Famiglia devastata, arrestate due persone

Sono due le persone arrestate in seguito alla morte di una bambina di un anno nel Warwickshire, una contea inglese nelle Midlands occidentali.

Elaina Rose Aziz è stata trasportata in ospedale dalla sua casa di Nuneaton la sera di giovedì 6 agosto, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Le indagini della polizia sono in corso e attualmente due persone sono sospettate della morte della piccola. Un’autopsia effettuata la scorsa settimana non è stata in grado di accertare la causa del decesso: gli investigatori sono in attesa di ulteriori risultati.

La famiglia della piccola, devastata dal dolore, ha detto che Elaina era il loro “piccolo miracolo” e “perfetta in tutto”.

In manette una 25enne e un 34enne di Nuneaton

“Tutta la nostra famiglia è assolutamente affranta e devastata per la perdita della nostra bellissima bambina, Elaina Rose. Era enormemente amata e adorata da tutti noi; era nostra figlia nipote, pronipote e nipote – si legge in una nota riportata dal Mirror – Elaina ha conosciuto solo la felicità, il nostro amore e la nostra devozione. E’ stata il nostro piccolo miracolo e la piccola principessa più amata e adorata che ci sia mai stata”.

La polizia locale ha arrestato una donna di 25 anni di Nuneaton con l’accusa di abbandono di minori. In manette è finito anche un uomo di 34 anni, anch’egli di Nuneaton, arrestato con l’accusa di trascuratezza di minori e possesso di droga con funzione di spaccio.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!