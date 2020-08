Problemi di depressione? Psichiatra prescrive un threesome terapeutico con il marito

Una psichiatra autraliana ha suggerito ad una propria paziente una cura quantomeno insolita per superare i propri problemi con il sesso e per guarire dalla depressione:

fare sesso con suo marito in sua presenza, prima di osservare la psichiatra farlo con l’uomo e apprendere come si fa in modo corretto.

Un threesome terapeutico che adesso costerà caro alla psichiatra, cui è stata comminata una multa da 25mila dollari.

Ma non solo: adesso sarà costretta sua volta ad andare da uno psichiatra e il suo studio subirà delle limitazioni.

Secondo – quando riportato dal Daily Mail, che cita il tribunale del Queensland – la dottoressa “considerava le sue azioni semplicemente come aiutare un amico e non come attività professionale, ma avrebbe dovuto trattarla come una paziente”.

Tra la psichiatra e la donna sottoposta a questa insolita terapia c’era infatti un doppio legame. Ma non ci riferiamo al concetto psicologico elaborato dall’antropologo e psicologo Gregory Bateson: semplicemente la paziente lavorava come ragazza alla pari presso la psichiatra, oltre a ricevere da lei le prescrizioni per farmaci contro la depressione.

