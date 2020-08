Sharon Stone svela: “Mia sorella Kelly ha il Coronavirus, indossate la mascherina” – VIDEO

Sharon Stone fa sapere ai fan che la sorella Kelly è risultata positiva al Coronavirus, ecco cosa ha detto l’attrice su Instagram

La sorella di Sharon Stone, Kelly, è risultata positiva al Coronavirus. A rendere nota la triste notizia è stata l’attrice sul suo profilo Instagram.

La Stone ha chiesto ai suoi fan di pregare per la sorella, già affetta da una malattia che colpisce il suo sistema immunitario e che la rende immunodepressa. L’attrice si è anche scagliata contro tutti coloro che non usano la mascherina mettendo a rischio non solo la propria vita ma anche quella degli altri.

Questo è ciò che si legge nel post di Sharon Stone: “Mia sorella Kelly, che già soffre di lupus, ora ha il COVID-19. Questa è la sua stanza di ospedale. È colpa di qualcuno di voi che non indossava la mascherina. Lei non ha un sistema immunitario. L’unico posto in cui si era recata è la farmacia. Nel suo stato non vieni sottoposto a test, a meno che non presenti sintomi e comunque devi attendere cinque giorni per sapere i risultati.”

L’attrice ha poi aggiunto: “Potreste affrontare questa stanza da soli? Indossate la mascherina! Fatelo per voi stessi e per gli altri. Per favore.”

Pochi giorni fa anche Kelly Stone, tramite un video postato su Instagram, aveva invitato tutti a prendere le giuste precauzioni per evitare che il virus continui a diffondersi. Queste le sue parole: “Vi supplico di capire che tutto questo è reale. Boccheggio per ogni respiro senza ossigeno. Per favore, fatelo per le persone che amate. Sostenete più test e più mascherine. Chiedete a chiunque di indossare la mascherina. Non vorreste mai e poi mai sentirvi così, ve lo garantisco.”

Sara Fonte

