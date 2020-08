Anna Tatangelo, la madre cade in casa: ricoverata per una frattura scomposta della mandibola – VIDEO

Palmira Tatangelo, la madre di Anna Tatangelo, è caduta in casa e si è fratturata la mandibola. La donna è stata ricoverata in una struttura a Roma

La mamma di Anna Tatangelo, Palmira Tatangelo, ieri è rimasta coinvolta in un incidente domestico nella villetta di famiglia nella periferia di Sora. La donna si trova ricoverata in una struttura specializzata di Roma. A riportare la notizia ci ha pensato l’Ansa che fa sapere che si è trattato di una ‘caduta in casa‘.

A causa della caduta la madre della nota cantante ha riportato una frattura scomposta della mandibola. Le sue condizioni fortunatamente non sono però preoccupanti. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, la donna è stata portata in una struttura di Roma specializzata in interventi maxillo facciali.

Sara Fonte

