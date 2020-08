Tragedia in diretta: cantante pop rumeno muore in live streaming mentre un treno travolge la sua auto

Il cantante pop Tavy Pustiu è rimasto ucciso sul colpo, in condizioni critiche la moglie che era alla guida del veicolo travolto dal treno

ATTENZIONE: le immagini che seguono potrebbero urtare la vostra sensibilità

Una tragedia in diretta quella di Tavy Pustiu, il cantante 29enne considerato una delle stelle emergenti della musica rumena, che ha accidentalmente ripreso il terribile impatto fra un treno e la sua macchina.

Una tragedia in diretta

In una diretta streaming dell’orribile incidente, Tavy si riprende mentre ascolta la musica in un’auto che guida sua moglie. Si muove a ritmo di musica e guarda la telecamera mentre il veicolo si avvicina a un passaggio a livello nella città di Ploiesti, nella contea di Prahova in Romania. Il musicista sorride alla moglie, che viene vista scrutare la traversata alla ricerca di treni in arrivo. La donna, purtroppo, non è riuscita ad individuarne uno che stava accelerando verso di loro.

Negli ultimi momenti del video si vede il cantante urlare di terrore quando si rende conto della situazione. Tavy è morto sul posto e sua moglie – di cui non si conosce il nome – rimane in condizioni critiche ed è in terapia intensiva presso l’ospedale della contea di Prahova.

Una morte quasi profetizzata dal cantante

Solo un mese prima della sua morte, Tavy aveva postato su Facebook: “Un giorno, il treno sbagliato ti porterà alla destinazione giusta”; una frase quasi profetica, che mette i brividi se letta alla luce della tragedia accaduta.

Le immagini della scena dell’incidente mostrano l’auto bianca della coppia bloccata sotto la parte anteriore del treno: secondo quanto riportato dai vigili del fuoco accorsi sul posto, le operazioni di estrazione della coppia dal relitto sono state estremamente complesse.

