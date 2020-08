Efferato omicidio in Messico: madre americana 23enne ritrovata morta senza denti né cuoio capelluto

La vittima, la cui scomparsa era stata segnalata dalla madre qualche giorno prima, è stata ritrovata morta con una parte del cuoio capelluto rimossa e i denti strappati con la forza

Giallo in Messico, dove una giovane donna 23enne, Lizbeth Flores, mamma di due bimbi, è stata ritrovata morta e senza denti dopo che la madre, Maria Rubio, aveva segnalato alle forze dell’ordine la scomparsa della figlia dopo non aver avuto più notizie da parte sua.

Sul cadavere rinvenuti segni di tortura

Lizbeth quel giorno si era recata nella città messicana di Matamoros, al confine con il Messico, per andare a trovare il suo fidanzato, ma avrebbe dovuto fare ritorno nella sua casa a Brownsville, in Texas, quella stessa notte. La madre Maria, dopo non aver più avuto notizie della figlia, ha deciso di contattare dipartimento di polizia di Brownsville il 10 agosto.

Terribili gli esiti della ricerca da parte delle forze dell’ordine: la Flores è stata ritrovata morta l’11 agosto; secondo quanto riferito dagli inquirenti, sul cadavere della giovane donna vi erano segni di alcune torture: una parte del suo cuoio capelluto era stata rimossa, e i suoi denti strappati via con la forza. Sulla scena del crimine è stata anche rinvenuta una pietra con la quale la donna è stata picchiata oltre che grossi lividi sul suo corpo.

La madre sta tentando di riportare il corpo in America

La mamma, devastata dalla tragedia, sta cercando aiuto da funzionari statunitensi e messicani per portare riportare il corpo di sua figlia dal Messico negli Stati Uniti. La signora Rubio, in un’intervista a Telemundo, ha espresso il dolore di aver perso sua figlia in questo terribile modo: “Perdere un figlio è come farsi strappare il cuore”.

L’FBI sta ora portando avanti delle indagini per identificare il colpevole o i colpevoli. Da lunedì non sono stati ancora effettuati degli arresti.

