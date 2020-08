Oggi in tv, Inga Lindstrom – il mio finto fidanzato: trama e curiosità del film tv del 2010

Inga Lindstrom – Il mio finto fidanzato è un film sentimentale del regista Ulli Baumann uscito nel 2010.

Il film andrà in onda oggi pomeriggio, martedì 18 agosto 2020 dalle ore 16:50 su Canale 5.

Inga Lindstrom – Il mio finto fidanzato: trama

Il film segue le vicende di Nina, interpretata dall’attrice Julia Stinshoff. La galleria d’arte di Nina è sull’orlo del fallimento e dopo aver tentato, senza alcun successo, di chiedere un finanziamento alla banca, ella non ha altra scelta se non di chiedere un aiuto economico al padre, Carl.

Per cercare di convincere Carl a concederle un prestito, Nina chiede aiuto a Lasse, il suo migliore amico, che finge di essere il suo fidanzato e cerca di far colpo sul padre di Nina, un ammiraglio oramai in pensione. A stravolgere la situazione c’è l’incontro fortuito di Nina con Jonas, un pilota di auto, della quale la protagonista si innamora.

Quale sarà la scelta di Nina?

Dovrà svelare che il fidanzamento è in realtà una farsa?

Inga Lindstrom – Il mio finto fidanzato: curiosità

Il mio finto fidanzato fa parte della serie di film Inga Lindstrom, realizzati proprio per il piccolo schermo, queste pellicole hanno in comune il fatto di essere ispirate ai romanzi dell’autrice Inga Lindstrom. In realtà il vero nome della scrittrice è Christiane Sadlo e quello di Inga Lindstrom è il suo pseudonimo.

Le riprese del film sono state girate a Stoccolma e la pellicola è stata prodotta da Bavaria Film.

Il film è uscito con il titolo originale “Mein falscher Verlobter“ e la colonna sonora contiene le musiche del compositore tedesco Andreas Weidinger.

