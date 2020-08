Arisa contro il body shaming in bikini senza filtri su Instagram: “Sono una dea”

“Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea.” Queste sono le parole con cui Arisa accompagna un post su Instagram in cui la cantante ha postato una sua foto in bikini, in cui si vedono solo busto e cosce.

Lo scopo di questa foto è di unirsi alla campagna contro il body shaming e a favore dell’accettazione del proprio corpo. L’intento di Arisa è quello di mostrarsi così com’è, senza vergogna per le sue curve e senza dover osannare l’idea del corpo snello come canone assoluto di bellezza.

Questa scelta della cantante di origini genovesi, classe 1982, non è stata gradita da tutti, nei commenti, infatti, ci sono alcuni utenti che la giudicano “eccessiva” per essere postata su un social network come Instagram. Tuttavia, nonostante alcuni commenti negativi, la maggior parte dei fan ha giudicato positivamente lo scatto.

Gli utenti riconoscono la genuinità della cantante e la ringraziano per il suo coraggio nel mostrarsi “al naturale” e per l’importanza del suo messaggio. Come Carla che scrive “Arisa sei tra le poche persone su Instagram che si mostra così com’è, come molte di noi del resto.”

È evidente, però, che non tutti abbiano colto il significato di questa foto. L’importanza di accettare se stessi e il proprio corpo e di scardinare una società che ci costringe sempre più spesso, complice anche l’era dei social, ad apparire piuttosto che essere.

LEGGI ANCHE => Naike Rivelli senza veli sbotta contro gli haters: “Le vostre parole sono più volgari del mio corpo nudo”

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!