Cani ridotti all’osso, deperiti e disidratati. Il terribile ritrovamento in una fattoria spagnola – VIDEO

41 cagnolini lasciati nel più completo abbandono, senza cibo nè cure.

Un filmato straziante, quello registrato nella fattoria di Quintanar de la Orden, in Spagna, dove si vedono cani ridotti ormai all’osso che stringono i denti per cercare di rimanere in piedi e sopravvivere.

Come riportato dai media spagnoli e anche dal Daily Star Online, al momento della scoperta – avvenuta domenica 16 agosto, ndr – i cani erano tenuti in “spaventose condizioni igieniche”.

Nella clip, si vede uno dei cagnolini che morde i fili del suo recinto mentre altri scodinzolano timidamente. Nel video si nota anche un investigatore che esamina le loro terrificanti condizioni di vita.

I cani presentavano deperimento e disidratazione

Molti cani sono talmente magri da far apparire le loro teste sproporzionate rispetto ai corpi. La maggior parte degli animali presentava cachessia, ovvero debolezza e deperimento del corpo, oltre ad una forte disidratazione dovuta alla mancanza di cibo e acqua.

La donna responsabile dei cani è sotto indagine. Tutto è partito da uno Staffordshire bull terrier, trovato mentre perdeva sangue dopo essere stato trascurato dal suo proprietario. Per il cagnolino non c’è stato nulla da fare. Per un altro cucciolo, invece, c’è stato un lieto fine, dato che una famiglia ha deciso di adottarlo.

