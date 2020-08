È nato qualcosa tra Diletta Leotta e Ibrahimovic? Lo scoop di Chi – VIDEO

È scoppiato l’amore tra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic? Ecco cosa ha svelato il settimanale Chi sulla presunta nuova coppia

Sarebbe nato qualcosa di più di una semplice amicizia tra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic, a lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi nell’ultimo numero in edicola da oggi, 19 agosto.

I due hanno da poco girato uno spot insieme, si sono conosciuti infatti dopo il lockdown grazie a un’impresa che opera nel mondo del fitness che li ha voluti come testimonial. Sembrava che tra loro ci fosse solo amicizia ma la rivista diretta da Alfonso Signorini fa sapere che tra loro c’è dell’altro.

Entrambi si trovano in Sardegna per qualche giorno di relax e vacanza, lei è insieme al fratello Mirko e ad alcune amiche. In Costa Smeralda il noto calciatore è invece arrivato con un assistente fidato. Su Chi si legge: “ha confidato a un amico che con Diletta è nato qualcosa che supera la semplice amicizia.” E ancora: “Ibra, sposatissimo, in Sardegna si è presentato da single”.

Stando sempre alla rivista la Leotta e Ibra sono andati a cena nel privée famoso del Sottovento, i due sarebbero arrivati con diversi gruppi. Sulla rivista si legge: “Nessuna foto a testimoniarlo, perché grazie a una telefonata dello staff di Ibra hanno cenato a porte chiuse nel privée, con tanto di bodyguard a proteggere”. Dopo aver trascorso la serata insieme, i due hanno lasciato il noto locale separatamente.

Stando al settimanale diretto da Signorini, la relazione tra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic procede a gonfie vele. I due stanno davvero insieme? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprirlo.

Sara Fonte

