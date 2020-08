Forza Italia in soccorso di Conte? La Meloni non ci crede: “Ipotesi smentita dai fatti”

Giorgia Meloni non crede ad un eventuale soccorso di Forza Italia al governo Conte.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la leader di Fratelli d’Italia si dice convinta di potersi fidare dei propri alleati della coalizione di centrodestra, e che le voci che da tempo vogliono la forza politica guidata da Silvio Berlusconi pronta a fare da stampella al “Conte bis” non siano credibili.

“Ci dicono continuamente che siamo divisi, spaccati, litigiosi, che qualcuno romperà. E invece siamo sempre qui, uniti, assieme. E, a differenza dei partiti di maggioranza, abbiamo un progetto per la Nazione”, afferma la Meloni, che da mesi ormai vola nei sondaggi, rosicchiando continuamente punti alla Lega di Matteo Salvini.

“Regionali al centrodestra? In piazza per chiedere dimissioni Conte”

“Le continue voci di una liaison con Di Maio dell’uno o di una tentazione di soccorso a Conte per l’altro sono sempre state smentite dai fatti – ha detto la Meloni al Corriere della Sera – La nostra coalizione sta insieme per scelta, anche se dall’opposizione è meno conveniente, avremmo aumentato il peso dei nostri partiti andando in ordine sparso”.

Le elezioni regionali in Puglia e Marche potrebbero rappresentare uno scossone all’esecutivo giallorosso in caso di affermazione del centrodestra. Lo sa bene anche la leader di Fratelli d’Italia, che si dice pronta a “scendere in piazza e a mobilitare milioni di italiani” per chiedere “libertà e democrazia”.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!