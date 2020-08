Travaglio e Cannavò intervistano Conte: “Presentarsi divisi espone al rischio di sprecare una grande occasione”

Alleanze regionali PD-5S, scuola, tamponi, Recovery Plan e legge elettorale: l’intervista a tutto tondo di Marco Travaglio e Salvatore Cannavò a Giuseppe Conte tocca i punti salienti di questa stagione politica

Un’intervista a tutto tondo quella di Travaglio e Cannavò a Conte sul Fatto Quotidiano, che con il suo solito fare serafico ha risposto alle domande poste dai due giornalisti su alcuni dei temi caldi di questa stagione politica, primo fra tutti le imminenti competizioni elettorali regionali.

Quest’alleanza (non) s’ha da fare? Per Conte sì

Alleanza sì alleanza no: alla vigilia delle competizioni regionali (siamo ad un mese dalle elezioni regionali in Puglia e nelle Marche) i partiti di governo sono al tavolo delle trattative per discutere di possibili alleanze. In ballo, nonostante le storiche divergenze (sopratutto in Puglia) ci sono per Conte grandi temi come Green Deal, innovazione digitale, infrastrutture e scuole. “Presentarsi divisi espone al rischio di sprecare una grande occasione”, dice Conte, che in vista dell’operatività del Recovery Plan si auspica che le forze di maggioranza possano presentarsi unite a questo appuntamento regionale.

Un’alleanza, questa, che andrà ponderata bene, soprattutto in Puglia, dove il Movimento ha fatto una dura opposizione per cinque anni ad Emiliano, che quest’anno ha deciso di correre nuovamente nella speranza di una presidenza bis della regione. Fra gli obiettivi che potrebbero far mettere nel cassetto i rancori storici c’è, per il premier, la transizione energetica, un punto a suo parere di “assoluta priorità per la Puglia. Pensiamo a Taranto”, ha affermato.

Una dichiarazione, questa, che arriva a pochi giorni dal tanto dibattuto voto dei grillini su Rousseau in merito alle alleanze con i partiti tradizionali, il cui risultato positivo non è piaciuto a tutti, primo fra tutti Vittorio Di Battista, padre di Dibba, che non ha lesinato le critiche nei confronti del Movimento.

Caos su Discoteche, tamponi e scuole

Fra i temi sciorinati dai giornalisti del Fatto Quotidiano immancabile il tema discoteche, rispetto alle quali Conte afferma di aver dato indicazioni molto chiare, bypassate dalle regioni che hanno adottato protocolli sanitari autonomi nei quali sono rientrate anche le aperture dei locali.

Sui tamponi, invece, Conte si augura che anche la Lombardia possa adottare la strategia di effettuare i tamponi negli aeroporti, una scelta a suo dire vincente in quanto ha permesso di individuare preventivamente alcuni casi positivi.

Altra grande questione è quella delle scuole: in vista della riapertura del 14 settembre, scrivono Travaglio e Cannavò, dilaga la paura di non essere in grado di riavviare in presenza le lezioni: sul punto Conte, che è ben consapevole del fatto che il rientro a scuola coinvolgerà all’incirca 10 milioni di persone, ha ricordato l’imminente piano di consegna delle nuove attrezzature scolastiche (fra le quali vi sono i tanto dibattuti mono banchi), mettendo in evidenza l’investimento profuso per le scuole di 2,9 miliardi di euro, con oltre 70mila assunzioni a tempo determinato.

A che punto è il Recovery Plan

Secondo il Premier, la consultazione attraverso gli “stati generali” sta agevolando il piano di rilancio elaborato: “Ora stiamo lavorando per estrarre quei progetti che più direttamente rispondono alla logica dei finanziamenti europei, che contemplano investimenti e riforme strutturali per rendere più competitivo e resiliente il Paese. Dedicheremo molta attenzione alle infrastrutture materiali e immateriali e puntiamo a investire su scuola, università e ricerca. Ne approfitteremo anche per migliorare l’efficienza della Pubblica amministrazione e del sistema giustizia“, ha detto il Premier.

Sulle tempistiche, invece, Conte risulta particolarmente ottimista: “Intendiamo consegnare il piano in Europa a metà ottobre”, ha detto.

