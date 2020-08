Stasera in tv, L’affido – Una storia di violenza: trama, cast e curiosità

L’affido – Una storia di violenza, è un film drammatico francese, diretto da Xavier Legrand.

Il film andrà in onda stasera, alle ore 21.15 su Rai 3.

L’affido – Una storia di violenza: trama

Miriam Besson e Antoine Besson sono una coppia divorziata con due figli: Joséphine, di quasi 18 anni e Julien di undici anni.

I due si litigano la custodia del figlio minore, che vuole restare con la madre, mentre il padre è accusato di continui atti di violenza a discapito del figlio.

Durante il giudizio, la madre chiede l’affidamento del minore, ma nonostante il volere di Miriam e di Julien, quest’ultimo viene costretto a passare i fine settimana con il padre.

Antoine infligge violenza psicologica alla sua ex moglie e continue minacce a suo figlio, che vorrebbe proteggere sua madre, ma non sa come fare per fermare la sua furia feroce.

Alla festa dei diciotto anni della figlia maggiore, Antoine minaccia Miriam bloccandola per la gola, per sapere dove vive con il bambino.

La donna riesce a sopravvivere, ma l’ex marito non si può darsi pace.

Una famiglia in pericolo

Una notte Antoine riesce a scoprire il domicilio della sua famiglia e si reca a casa loro con un fucile, mentre madre e figlia dormono.

Cosa ne sarà di Miriam e Julien?

Riusciranno a salvarsi?

L’affido – Una storia di violenza: curiosità

Alla 74° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il film ha vinto il Leone d’argento – Premio speciale per la regia e il Leone del futuro – Premio opera prima “Luigi De Laurentiis”.

Il cast

Léa Drucker: Miriam Besson

Denis Ménochet: Antonine Besson

Mathilde Auneveux: Joséphine Besson

Thomas Gioria: Julien Besson

Emilie Incerti – Formentini: avv. Ghenen

Saadia Bentaïeb: giudice

Sophie Pincemaille: avv. Davigny

Jean – Marie Winling : Joël Besson

Martine Vandeville: Madeleine Besson

Florence Janas : Sylvia

Julien Lucas: Cyril

Mathieu Saikaly: Samuel

Jean – Claude Leguay: André

Martine Schambacher : Nanny

