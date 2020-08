Agnellini nascono con rara mutazione: due occhi nella stessa cavità e una sorta di proboscide in fronte

Due agnellini con una strana mutazione sono nati nell’allevamento di un contadino in Indonesia, ma nonostante le loro malformazioni, l’allevatore ha deciso di prendersi comunque cura di loro.

La nascita dei due esemplari ha subito incuriosito gli abitanti del piccolo villaggio della Reggenza di Garut, nella provincia della Giava Occidentale, in Indonesia. I due agnellini, nonostante le vistose malformazioni, sono sopravvissuti e vengono nutriti dal contadino con un biberon.

Uno dei due esemplari di agnello è venuto al mondo con le cavità dei bulbi oculari non separate e presenta un naso allungato posizionato sulla fronte. Mentre l’altro agnellino, di colore marrano, ha degli occhi normali, ma presenta le narici al termine di un prolungamento, sempre a livello della fronte. I due agnellini sono nati il 19 agosto nella stalla dell’allevatore, e sono stati partoriti dalla stessa pecora.

Per via di questa mutazione, i due agnellini non riescono a nutrirsi con il latte della loro madre, per questo motivo, l’allevatore si prende cura di loro dandogli del latte attraverso un biberon. Contro ogni aspettativa, e grazie alle cure del loro padrone, gli agnellini potrebbero riuscire a sopravvivere.

Questo è il parere di Kurnia, che abita nello stesso villaggio del contadino e che si dice fiducioso sulla sopravvivenza dei due agnellini.

“Gli agnelli appartengono a un contadino di nome Lia, un mio vicino. Lia dice che gli agnelli sembrano in salute e che potranno vivere a lungo con il suo aiuto. Spero che riesca a crescerli bene.”

