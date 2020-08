Allerta caldo 21 e 22 agosto 2020, allerta arancione in diverse città: l’elenco completo

L’estate si avvia verso la conclusione (in realtà manca ancora un mese, ma si sa che da settembre non è più piena estate) ma il caldo non ha intenzione di lasciarci, anzi.

Da domani è prevista una nuova ondata di caldo, pronta a travolgerci nel weekend.

E così è allerta arancione in sei città d’Italia (otto nel caso di sabato).

Di seguito le città in cui l’allerta arancione (si tratta del livello due di allerta che “indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili”):

Bologna Bolzano Brescia Latina Perugia Rieti.

Alle sei città se ne aggiungono altre due per sabato 22 agosto:

Campobasso Firenze.

In attesa di scoprire quali saranno le città in cui l’allerta caldo sarà maggiore nella giornata di domenica, sappiamo già che in base alle previsioni da lunedì ci sarà un abbattimento delle temperature, con temporali sparsi su tutto il Paese.

