Donna 41enne costretta a compiere atti sessuali con un cane in cambio di droghe

Le avevano promesso della droga in cambio se fosse andata fino in fondo con l’abuso contro il cane

Sarah Joanne Meredith, 41 anni, è stata costretta da alcuni uomini a compiere atti sessuali con un cane in cambio di sostanze stupefacenti. La donna è stata filmata mentre abusava sessualmente di un cane nero, tenuto fermo dagli uomini che la stavano deridendo.

Il processo e la condanna parziale

Descrivendo il video, Ayra Ali dell’accusa ha detto alla Wirral Magistrates Court nel Merseyside: “Un cane nero di taglia media è tenuto da un maschio adulto con la schiena del cane contro il suo stomaco. Il cane veniva preso a calci mentre un altro degli uomini gli teneva le zampe anteriori”. Ali ha detto poi alla corte: “L’imputato ha dichiarato di essere stata costretta a farlo, tuttavia, il filmato mostra il contrario”.

Sinead Fearon, la difesa, ha dichiarato: “L’imputato è descritto come una donna vulnerabile, questo è chiaramente quello che è. Le era stato promesso che si sarebbe drogata se avesse fatto quello che dicevano quegli uomini”. L’avvocato ha inoltre aggiunto che la Meredith, attualmente senza fissa dimora, soffre di abuso di droghe e che recentemente ha avuto una ricaduta dopo un incidente che è attualmente oggetto di indagine da parte della polizia.

Nel 2016, Meredith “si è rimessa in sesto” ma è stata oggetto di un crimine “atroce” nel gennaio di quest’anno, evento che l’ha portata ad “usare più droghe”, ha dichiarato la Fearon, che ha aggiunto: “Ha iniziato a diventare più disperata, cosa che si è dimostrata nel reato di cui si è dichiarata colpevole”.

Parlando direttamente alla magistratura stessa, Meredith ha dichiarato: “Ho avuto un grave esaurimento nervoso. Sono in lista per la riabilitazione a Macclesfield”.

L’avvocato Fearon ha aggiunto: “Gli uomini non sono stati perseguiti in relazione ai procedimenti. Il maschio che registra è stato soggetto a procedimenti penali, ma non i gli uomini presenti nel filmato che tenevano in braccio il cane e davano indicazioni”.

Leggi anche -> Bimba di 9 anni costretta dalla madre a vestirsi da coniglietta playboy per essere abusata: condannata la donna

Leggi anche -> Equitalia, donna di 40 anni costretta a prostituirsi per ripagare debiti

Leggi anche -> Rapita dal patrigno a 12 anni per vendetta e costretta ad avere 9 figli in 20 anni: la tremenda storia di Rosalynn

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!