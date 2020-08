Dramma sulla Provinciale 19: Cinquecento si schianta contro mezzo pesante, muore un bimbo di 6 anni

Dramma sula Strada Provinciale 19, nota anche come strada della Bruciata.

Un bambino di 6 anni è morto nello scontro tra l’auto su cui viaggiava con il padre – una Fiat Cinquecento – e un camion dei rifiuti.

A condurre l’auto su cui si trovava il piccolo, un 35enne di Monterado (comune in provincia di Ancona) e l’incidente è avvenuto per la precisione intorno al km 24 della suddetta Provinciale, in località Cesano di Senigallia (sempre Ancona).

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo alla guida della Cinquecento ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro il mezzo pesante, fermo sul bordo della strada.

A causare l’incidente, avvenuto intorno alle 8 di stamattina, potrebbe essere stato il sole che avrebbe accecato l’uomo, accortosi del camion fermo quando era ormai troppo tardi.

Il tremendo impatto ha visto la Fiat schiantarsi dalla parte del posto del passeggero, dove si trovava il bambino, morto sul corpo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, la Croce Rossa e l’eliambulanza ma purtroppo per il piccolo non c’era nulla da fare: gli operatori hanno potuto soltanto constatare il decesso del bambino per i gravissimi politraumi riportati nello schianto.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!