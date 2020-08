Paola Iezzi su Instagram lascia senza fiato i fan: a 46 anni in forma smagliante

Paola Iezzi ha oggi 46 anni, ma la cantautrice di origini milanesi ha un fisico da far invidia anche alle giovanissime.

In questo scatto, in cui la Iezzi si mostra in costume, la vediamo nel pieno della forma e bellissima anche senza bisogno di trucco.

Vi ricorderete sicuramente di lei per aver fatto parte, insieme a sua sorella Chiara, del famoso duo canoro Paola e Chiara.

La loro carriera ha inizio nel ruolo di coriste per il gruppo degli 883 fondato da Max Pezzali. In seguito nel 1996 abbiamo assistito al loro debutto a Sanremo come duetto con il brano “Amici come prima”. Il loro duo è stato in attività fino al 2013, anche se già da alcuni anni, la loro carriera è stata un po’ altalenante.

Dopo averci regalato brani indimenticabili e tormentoni estivi come Vamos a bailar, nel 2013 il duo si è ufficialmente sciolto.

La carriera da solista di Paola Iezzi, inizia però già dal 2009, quando la cantautrice pubblica il suo primo singolo Alone, per poi dedicarsi sempre più alla musica elettronica. Tra gli ultimi brani non possiamo non ricordare LTM, il singolo frutto della nuova collaborazione con la rapper M¥SS KETA.

