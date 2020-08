“Nemmeno tu ne indossi una”: passeggero preso a pugni in faccia dopo aver suggerito di indossare la mascherina

La vittima è stata aggredita in stazione da un uomo col passeggino che si è poi dato alla fuga

Botte da orbi a Clapham Junction, a Londra, dove un uomo (che chiameremo con il nome di fantasia William, in quanto ha voluto mantenere l’anonimato) è stato preso a pugni da un passeggero. La vittima, che era in compagnia di un amico, aveva discusso con il personale della South Western Railway vicino alla biglietteria perché un membro della compagnia non indossava la mascherina.

Preso a pugni da un uomo che non voleva indossare la mascherina

Durante la discussione fra William ed il personale, ad un certo punto, come si vede nel filmato ripreso dall’amico, compare un maschio bianco con una felpa grigia che spinge un passeggino fra i contendenti. Aveva un bambino con lui e inoltre non indossava una maschera.

A quel punto William dice all’uomo con la felpa “nemmeno tu ne indossi una”; in risposta, l’uomo si gira e si allontana dal suo passeggino gridando “ca*** non iniziare con me”, per poi prendere a pugni William che è caduto a terra privo di sensi. L’uomo lascia rapidamente l’area con il suo passeggino e il bambino, mentre William è stato visto sanguinare a terra.

Il personale della stazione non è intervenuto per fermare l’aggressore, e si è giustificato pubblicamente dichiarando che il membro del personale che non indossava la mascherina aveva una specifica esenzione medica, e di aver prestato soccorso e allertato la polizia. Un portavoce della South Western Railway, ha dichiarato: “Il nostro personale ha segnalato l’incidente alla polizia dei trasporti britannica che sta ora indagando. Collaboreremo pienamente a questa indagine, ma poiché è in corso, sarebbe inappropriato per noi commentare ulteriormente”.

