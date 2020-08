Stasera in tv, L’uomo che cavalcava nel buio: trama, cast e curiosità

L’uomo che cavalcava nel buio è un film tv composto da 2 episodi del 2009, diretto da Salvatore Basile.

Il film andrà in onda stasera 20 agosto 2020, in prima serata su Rai 1.

L’uomo che cavalcava nel buio: trama primo episodio

Nel 1998, a seguito di un incidente mortale a cavallo che ha colpito un ragazzo in gara per il Gran Premio (Fabrizio), il proprietario della scuderia, (Rocco), decide di abbandonare il suo lavoro.

Quest’ultimo si sente in colpa per non essere riuscito ad evitare la tragedia e per ben 11 anni resta lontano dai cavalli, per poi tornare per la morte di Brando, il cavallo che montava il cavaliere rimasto ucciso nel 1998.

La figlia di Fabrizio (Serena) rimane sconvolta dalla morte dell’animale e cade in depressione.

Grazie all’amicizia instaurata con Rebecca, un cavallo dal carattere difficile con gli altri, ma amorevole con lei, riesce a restituirle la voglia di vivere.

La madre di Serena (Patrizia), proibisce a sua figlia di mettere il piede dentro la scuderia, perché ritiene responsabile Rocco della morte del marito.

Secondo episodio

Serena ormai adulta, rimane vittima di un incidente cadendo da Rebecca.

La ragazza viene condotta in ospedale.

Rocco vuole lasciare definitivamente la scuderia e confessa a Patrizia di non essere colpevole della morte di suo marito, perché quest’ultimo aveva dopato il cavallo con il quale ha partecipato alla gara.

Serena vorrebbe partecipare al Gran Premio, ma il medico è contrario, in quanto la ragazza a causa dell’incidente, ha subito dei problemi alla vista.

Rocco dovrà fare i conti con il suo passato.

L’uomo che cavalcava nel buio: curiosità

Il film ha una durata di circa 100 minuti a puntata.

La sceneggiatura è stata scritta da: Salvatore Basile, Francesco Balletta, Paolo Logli, Alessandro Pondi.

Il cast

Terence Hill: Rocco Airone

Francesca Cavallin: Patrizia

Marta Gastini: Serena da grande

Mimmo Mignemi: Guglielmo

Luciano De Luca: Saverio

Marcello Mazzarella: Marcello

Elena Aurora Alessandroni: Serena da piccola

Marco Cocci: Fabrizio

Barbara Livi: Daniela

Ivo Garrani: Carlo

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!