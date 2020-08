Strangola la madre mentre il padre vede dalle telecamere di sicurezza: arrestato 19enne autistico

Garrett Behlau di 19 anni è stato accusato per l’omicidio della madre, la 54enne Theresa Behlau, strangolata a morte mentre il padre stava vedendo tutto dalle telecamere di sicurezza

Una morte in diretta sotto gli occhi del marito a distanza quella di Theresa Behlau, 54enne di Chattanooga (Tennessee), strangolata a morte dal figlio, il 19enne Garrett Behlau. Il padre dell’adolescente si trovava a 8 ore di distanza dalla loro casa, e l’unica cosa che ha potuto fare è contattare immediatamente la polizia di Chattanooga.

L’ha strangolata e trascinata nei boschi mentre il padre vedeva tutto dalla telecamera

Il padre dell’adolescente, come riportato in esclusiva da NewsChannel9, ha chiamato la polizia di Chattanooga mercoledì alle 14.30 circa, dicendo agli agenti di aver visto Garrett strangolare sua madre davanti alla telecamera “fino a quando non era senza vita”.

Gli agenti che sono arrivati ​​sulla scena hanno trovato Garrett seduto sul pavimento della sua camera da letto, come è stato riportato nell’affidavit, che nella legislazione statunitense è l’atto o il documento giurato, asseverato da un pubblico ufficiale, che in tribunale ha valore di prova.

Quando la polizia ha chiesto dove fosse sua madre, Garrett ha detto loro che sua madre era nei boschi vicini, dichiarazione poi confermata nel momento in cui le forze dell’ordine hanno localizzato il corpo di Theresa Behlau con la testa avvolta da un involucro di plastica.

Emergono dettagli sulla salute mentale dell’adolescente

Ma i vicini dicono che c’è di più nella storia oltre al rapporto stilato dalla polizia: come ha dichiarato a Channel9 la vicina di casa, Lissa Dearing, Garrett è affetto da autismo: “È difficile pensarci perché hanno provato tutto il possibile per aiutare il figlio e non ha funzionato, in parte perché il sistema di salute mentale in questo paese è orribile“, ha detto Lissa.

Garrett Behlau deve ora affrontare diverse accuse, tra cui omicidio, abuso di un cadavere e manomissione delle prove.

