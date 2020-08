Chi è Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Filippo Bisciglia, conduttore di “Temptation Island”.

Questo pomeriggio, Filippo Bisciglia è stato ospite a “Io e te”, programma condotto da Pierluigi Diaco, dal lunedì al venerdì su Raiuno. Il conduttore di “Temptation Island” si è raccontato a lungo, tra carriera e vita privata, facendo riferimento alla relazione con la fidanzata, l’ex “Miss Italia” Pamela Camassa. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su Filippo Bisciglia.

Biografia e curiosità su Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia è nato a Roma, il 24 giugno 1977. Dopo essersi diplomato alla scuola alberghiera, ha praticato tennis a livello agonistico fino all’età di 18 anni. A 19 anni, ha girato uno spot pubblicitario per la nuova Mini Rover Coupè. Ha raggiunto la popolarità nel 2006, quando ha partecipato alla sesta edizione del “Grande Fratello”, classificandosi al secondo posto. Dal 2006 al 2010, è stato testimonial di vari marchi di abbigliamento e accessori. Nel 2007, ha iniziato a lavorare come conduttore televisivo, conducendo “Stai all’Okkio”, programma di 63 puntate in onda su Mediaset Premium. Nello stesso anno, è stato inviato esterno de “Il Candidato”, condotto da Marco Liorni, in onda su Mediaset Premium. Sempre nel 2007, ha inciso l’album “Sto parlando con te”, prodotto dalla Delta Dischi di Eros Ramazzotti.

Nel 2007, ha partecipato al programma “Distraction”, condotto da Teo Mammucari. Nel 2009, è diventato testimonial di Poker Club, ottenendo ottimi risultati nei vari tornei. Dal 2014, è passato a People’s Poker mantenendo gli stessi ruoli. Nel 2010, ha interpretato il ruolo di Cristiano Cocco in “Un posto al sole”. Sempre nel 2010, è stato protagonista di una puntata di “Distretto di polizia”. Nel 2012, è stato inviato di “Punto su di te!”, programma condotto da Claudio Lippi e Elisa Isoardi, in onda su Rai 1.

Nel 2017, ha partecipato alla settima edizione di “Tale e Quale Show”, classificandosi al terzo posto. Nel 2018, ha partecipato alla settima edizione di “Tale e Quale Show-Il torneo”. Nell’autunno del 2019, ha partecipato ad “Amici Celebrities”, programma basato sul format di “Amici” con persone VIP, in onda su Canale 5, dove si è classificato al terzo posto. Dal 2014, è conduttore di “Temptation Island”, programma in onda su Canale 5 e giunto alla sua ottava edizione.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, è fidanzato con l’ex “Miss Italia”, Pamela Camassa.

Maria Rita Gagliardi

