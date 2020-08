La vendetta della sposa: legge sull’altare i messaggi del marito con l’amante invece dei voti nuziali

Un messaggio sul cellulare che ha cambiato tutto a poche ore dal matrimonio: la storia di Casey e della curiosa vendetta nei confronti del suo fidanzato

“Mi trovavo nella parte anteriore della stanza nel mio abito da sposa, e guardavo i volti eccitati dei nostri amici e della nostra famiglia. Mi tremavano le mani, ma non tanto quanto le mie viscere. Questo doveva essere il giorno più felice della mia vita , invece, sapevo che era la fine della mia relazione da sogno e tutti ne sarebbero stati testimoni“: così inizia il racconto dell’incubo di Casey, la promessa sposa che ha scoperto che il suo futuro marito, Alex, aveva una relazione segreta con un’altra donna. Il racconto di Casey è stato pubblicato su Body+Soul.

La scoperta la notte prima del matrimonio

Casey e il suo ragazzo erano insieme da sei anni; “L’ultima notte della mia vita da non sposata, ero con i miei migliori amici in una sfavillante camera d’albergo” quando ad un certo punto “il telefono ha ronzato dall’altra parte della stanza”: ma il messaggio in questione non era un messaggio di auguri come gli altri: erano una serie di screenshot da un numero che Casey non conosceva, con su scritto: “Io non lo sposerei. Tu lo farai?”

Negli screenshot c’erano le conversazioni fra Alex e un’altra donna, inclusi alcuni selfie della coppia traditrice; “era l’opposto di me, io sono biondissima lei capelli scuri e pelle olivastra”, ha raccontato Casey, che ha riportato nel suo racconto alcuni dei messaggi letti :

“Il tuo corpo è fottut***** incredibile. E ca***, sai come usarlo. Vorrei che la mia fidanzata avesse la metà delle capacità che hai tu”

“Mi manchi tanto. Non riesco a smettere di pensare a te. Non ho mai avuto questo tipo di connessione prima.”

Ha escogitato una vendetta ad hoc

Ma la donna, invece di reagire in maniera istintiva e mandare tutto all’aria la notte prima, ha deciso con le sue amiche di escogitare un piano per vendicarsi del futuro marito traditore: informata la sua famiglia dei fatti, Casey ha deciso di attraversare l’altare nascondendo il telefono di Alex nel bouquet; una volta giunta sull’altare ha letto tutti i messaggi fra l’uomo e la sua amante: “Ho letto ogni singolo messaggio che l’amante ha inviato. Ad ogni parola, il viso di Alex cambiava colore”.

Fra lo sconcerto degli invitati, Alex e il suo testimone hanno abbandonato la chiesa.

“Vi amo tutti e per quanto sia orribile sono contento che siate tutti qui. Non ci sarà un ricevimento di matrimonio oggi, ma invece, ci sarà una celebrazione dell’onestà, trovate il vero amore e seguite il vostro cuore anche quando fa male”, ha concluso Casey.

