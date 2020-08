Serie A 2020/21, tutte le date di raduni e ritiri delle venti squadre

Manca poco meno di un mese all’inizio della stagione 2020/21 e con la storica promozione del La Spezia (che ha superato il Frosinone nella finale dei play off grazie ala migliore posizione in campionato) la serie A è al completo.

E sebbene non si conoscono ancora le date di raduno e ritiro della compagine ligure (né quelle dell’Inter, stasera impegnata nella finale di Europa League) la maggior parte delle compagini di serie A sanno quando riprenderanno le proprie attività, con sette squadre già al lavoro.

Di seguito tutte le date di raduni e ritiri delle squadre che comporranno la serie A 2020/21:

Atalanta: raduno il 31 agosto a Zingonia (Bg), ritiro dal 31 agosto a Zingonia (Bg).

Benevento: raduno già fatto il 16 agosto a Benevento, ritiro fino al 30 agosto a Seefeld (Austria).

Bologna: raduno il 24 agosto a Casteldebole (Bo), ritiro dal 27 agosto al 5 settembre a Pinzolo (Tn).

Cagliari: raduno già fatto il 18 agosto ad Assemini (Ca), ritiro rinviato a data da definire ad Aritzo (Nu).

Crotone: raduno già fatto il 20 agosto a Crotone, ritiro da domani 22 agosto a Trepidò (Kr).

Fiorentina: raduno domani 22 agosto a Firenze, ritiro da definire.

Genoa: raduno il 26 agosto a Genova, ritiro da definire.

Inter: raduno e ritiro da definire.

Juventus: raduno il 24 agosto a Torino, ritiro da definire.

Lazio: raduno già fatto il 20 agosto a Formello (Roma), ritiro dal 23 agosto al 4 settembre ad Auronzo di Cadore.

Milan: raduno il 24 agosto a Milanello (Va), nessun ritiro.

Napoli: raduno il 23 agosto a Castel Volturno (Ce), ritiro dal 25 agosto al 5 settembre a Castel di Sangro.

Parma: raduno il 24 agosto a Collecchio (Pr), ritiro dal 24 agosto a Collecchio (Pr).

Roma: raduno il 27 agosto a Trigoria (Roma), ritiro dal 28 agosto a Trigoria (Roma).

Sampdoria: raduno il 26 agosto a Bogliasco (Ge), ritiro dal 26 agosto a Bogliasco.

Sassuolo: raduno il 24 agosto a Sassuolo, ritiro da definire.

Spezia: raduno e ritiro da definire.

Torino: raduno già fatto il 19 agosto a Torino, ritiro dal 20 agosto a Torino.

Udinese: raduno già fatto il 20 agosto a Udine, ritiro in corso a Udine.

Verona: raduno già fatto il 17 agosto a Peschiera (Vr), ritiro dal 22 agosto al 6 settembre a Santa Cristina (Bz).

Ricordiamo come la prima giornata della Serie A è in programma per il fine settimana del 19-20 settembre, dopo le partite della Nazionale in Nations League contro Bosnia (4 settembre a Firenze) e Olanda (7 settembre ad Amsterdam).

