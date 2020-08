Voragine si apre all’improvviso in un parcheggio: inghiottiti 21 veicoli

Forse il maltempo è all’origine dell’enorme sinkhole apertosi in cina vicino a un centro commerciale. 21 auto sono state trascinate al suo interno

Cosa fareste se improvvisamente il terreno sotto i vostri piedi cedesse “inghiottendovi”? Ben poco, dal momento che non avreste probabilmente nemmeno il tempo per rendervene conto. Proprio come accaduto pochi giorni fa in un parcheggio davanti ad un centro commerciale in Cina. Il tutto è stato catturato dalle telecamere di sorveglianza: un’enorme voragine si è aperta all’improvviso divorando ben 21 auto. Secondo i rapporti della polizia 15 veicoli sono stati recuperati e fortunatamente nessuno è rimasto ucciso anche se i mezzi risultano inutilizzabili.

Le cause dell’incidente

Nel frattempo è stata avviata anche un’indagine per chiarire le cause dell’incidente che, secondo gli esperti, potrebbe essere riconducibile alle condizioni meteorologiche della zona. Il centro commerciale si trova infatti nelle vicinanze del fiume Yangtze nella provincia di Sichuan, colpita da piogge torrenziali che hanno provocado esondazioni e allagamenti. La notizia è stata riportata dall’emittente nazionale CCTV, China Central Television.

