A folle velocità contro una mamma incinta e la sua bambina di 12 mesi: stavano gareggiando con le auto

Un auto condotta ad alta velocità ha colpito una giovane madre incinta del secondo figlio, ferendo gravemente anche la bambina di 12 mesi che era con lei.

Una giovane mamma di 17 anni, in attesa del secondo figlio, stava attraversando Waterloo Road, Cobridge, a Stoke-on-Trent (Staffordshire). La ragazza stava rientrando insieme alla figlia di 12 mesi dopo aver fatto la spesa, quando un auto alla folle velocità di 76 miglia orarie (circa 122 km orari) le ha colpite. Il limite di velocità in quel tratto è di 30 km orari e l’auto è passata con il semaforo rosso. Il filmato ripreso dalle telecamere del traffico è stato pubblicato dal Daily Star, e mostra nell’angolo in alto a destra l’auto colpire violentemente la giovane e la bambina, che vengono lanciate in aria, mentre l’auto finisce sulla corsia opposta.

La piccola ha riportato lacerazioni al fegato e alla testa, oltre a numerosi lividi. La mamma ha danni alle caviglie, alle cavità oculari e al mento, e nonostante il bacino rotto, ha dato alla luce un bimbo sano.

I colpevoli tratti in arresto e condannati

L’uomo alla guida dell’auto, Ahmad Bellal, è stato condannato martedì dopo che in un udienza precedente si era dichiarato colpevole. Dovrà scontare due anni e due mesi, oltre a dover sostenere nuovamente l’esame di guida prima di tornare al volante.

Un altro uomo, Aqueeb Rasab, 26 anni, di Cobridge, è stato condannato a 12 mesi nel giugno 2020 per falsa testimonianza. Poche settimane dopo l’incidente l’uomo aveva cercato di addossarsi la responsabilità, affermando di essere lui alla guida dell’Audi A7, in cambio di un pagamento da parte di Ahmad. I due stavano gareggiando tra loro con l’Audi e una Volkswagen Jetta.

