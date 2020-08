Carie in aumento nei bambini. Gli esperti lanciano l’allarme: “Troppo zucchero e poca igiene orale”

Uno studio rivela che sono davvero molti gli interventi ospedalieri quotidiani per rimuovere i denti dei bambini nel Regno Unito.

Sono state effettuate in tutto 44.685 estrazioni di denti multipli in minori di 18 anni in Inghilterra nel 2018/19, per un costo di 41,5 milioni di sterline, secondo gli ultimi dati riportati anche dal Mirror. Un aumento del 17% rispetto alle 38.208 estrazioni effettuate nel 2012/13, che sono costate 27,4 milioni di sterline. La stragrande maggioranza delle estrazioni era dovuta alle carie.

Numeri molto alti, che evidenziano un consumo decisamente troppo elevato di cibi e bevande zuccherate da parte dei giovani, oltre ad una scarsa igiene orale. Una situazione che è probabilmente peggiorata durante il lockdown, quando i bambini sono rimasti bloccati in casa.

“Bisogna investire nell’educazione alla salute orale”

Il presidente della British Dental Association, Mick Armstrong, ha sottolineato come questi numeri siano praticamente inevitabili date le cattive abitudini, ma anche che la politica deve fare di più per impedire che le cose peggiorino. “Il governo non può rimanere un osservatore passivo”, ha detto Armstrong.

“Dobbiamo fare tutto il possibile per ridurre la quantità di zucchero che i nostri figli mangiano e bevono, compreso investire nell’educazione alla salute orale in modo che tutti comprendano l’impatto dello zucchero sui denti e l’importanza di un buon regime di igiene orale”, ha invece aggiunto il presidente del Community Wellbeing Board della LGA, Ian Hudspeth.

