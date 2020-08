Coronavirus, un giovane tornato dalla Sardegna: “Mai andato in discoteca e mi sono ammalato lo stesso”

Ha passato le vacanze in Sardegna con indosso la mascherina e senza partecipare alla movida ma è stato ugualmente contagiato: “Quel posto è una bomba”

“Ero in Sardegna ma non sono mai andato in discoteca, eppure mi sono ammalato lo stesso”. A parlare è uno dei ragazzi che, rientrato dalle vacanze, ha saputo di essere positivo al Coronavirus. La regione sta facendo i conti con un importante incremento dei contagi interni ma non solo: tanti sono anche i vacanzieri che fanno rientro nella propria regione già contagiati dal virus. Tra di loro vi è un giovane che interpellato dal Corriere della Sera, ha definito la situazione attuale della Sardegna “una bomba”. Claudio, che ha scelto di rimanere anonimo, è un impiegato romano e voleva solo rilassarsi alcuni giorni sull’isola. Ha indossato regolarmente la mascherina mantenendo il distanziamento e non prendendo parte alla movida: ma quando si è imbarcato sul traghetto ha notato, oltre alla carenza organizzativa, comportamenti dei singoli scorretti.

Scarsa organizzazione sui traghetti che vanno e vengono dall’isola

“C’erano file per salire sulla barca – ha spiegato – e poi stavamo tutti ammassati, non tutti portavano la mascherina, ce l’hanno fatta indossare in coda ma poi molti la toglievano a bordo”. Nonostante le precauzioni, dunque, il ragazzo è stato contagiato definendo la vicenda “uno choc” perchè, ha sottolineato, “non ho idea di come possa averlo preso e questo non è rassicurante”. Ora anche amici e familiari dovranno sottoporsi al tampone. “Se non era sicuro – ha concluso – dovevano bloccare i viaggi tra le regioni o isolare i luoghi a rischio”.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!