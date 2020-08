Il disperato appello di Bocelli: “Aiutateci a ritrovare Pallina, offriamo una ricompensa”

Bocelli ha chiesto aiuto sui social dopo la perdita del suo cane avvenuta a bordo di un’imbarcazione durante le vacanze in sardegna. “Siamo addolorati e preoccupati”

Sono ore di ansia e preoccupazione per il tenore Andrea Bocelli e per la moglie Veronica Berti. Dopo il polverone alzatosi per le sue parole sul Coronavirus, Bocelli è tornato sotto i riflettori ma questa volta per un dramma che lo ha visto protagonista mentre stava trascorrendo le vacanze in Sardegna. Per questo ha deciso di rivolgersi ai social per chiedere aiuto, in seguito alla perdita del suo cane, un piccolo levriero italiano color beige di nome Pallina. Secondo quanto emerso, l’esemplare sarebbe caduto in acqua nel tratto tra Liscia Ruja, nel comune di Arzachena e Baia Caddinas, nei pressi di Golfo Aranci. Probabilmente a causa di un momento di distrazione delle persone che si trovavano a bordo.

Il tenore offrirà una ricompensa

“Siamo addolorati e preoccupati per questa piccola creatura indifesa e per il suo destino – ha scritto Andrea Bocelli – speriamo di ricevere da voi una notizia positiva che ci aprirebbe il cuore. Ve ne saremmo riconoscenti”. A chiunque li aiutasse a ritrovare il loro amato cagnolino il tenore e la moglie sono pronti ad offrire una ricompensa.

