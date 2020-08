Mamma con bimbi nel passeggino travolta da un’auto: gravissima, è in coma

Stava attraversando la strada con i due bimbi nel passeggino quando una vettura l’ha colpita e sbalzata a grande distanza. Una mamma 30enne lotta tra la vita e la morte

Stava attraversando la strada con i due figli piccoli nel passeggino quando è stata travolta in pieno e scagliata a terra a diversi metri di distanza. Lotta tra la vita e la morte una donna di 30 anni, residente a Torino, in coma farmacologico dopo il violentissimo impatto avvenuto in corso Matuzia a Sanremo. L’incidente si è verificato la scorsa notte mentre la madre torinese stava attraversando la strada insieme ai suoi piccoli di tre ed un anno sistemati nel passeggino. Anche loro sono stati soccorsi e portati in ospedale ma non verserebbero in gravi condizioni. La donna invece, ricoverata all’ospedale Borea, non è fuori pericolo ed anzi sono ore molto delicate per capire se riuscirà a farcela.

La ricostruzione dell’incidente

A bordo dell’auto che l’ha investita, una Ford Fiesta, c’era una 37enne con un bambino seduto accanto. Nessuno dei due ha riportato gravi ferite ma solo lievi lesioni guaribili in pochi giorni. La donna è risultata negativa all’alcol test e la vettura è stata sequestrata dalle forze dell’ordine che dovranno anche analizzare le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Secondo i primi rilievi i bambini erano stati assicurati al seggiolino, elemento questo decisivo perchè in caso contrario i bimbi sarebbero stati sbalzati a grande distanza. Il commissariato di Ventimiglia ha avviato un’indagine.

