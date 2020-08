Siviglia-Inter 3-2, la commovente dedica dell’Europa League ai due giocatori scomparsi

In una gara thrilling il Siviglia si impone per 3-2 e conquista la sua sesta Europa League.

La sesta in sei finali, allungando sulle altre compagini che al massimo ne hanno vinte tre.

A quota tre rimane proprio l’Inter (che la coppa la vinse più volte quando si chiamava Coppa Uefa) – sconfitta nella finale che avrebbe potuto regalare alla squadra di Conte un successo che avrebbe potuto trasformare una discreta stagione in una buona stagione.

Commovente la maglia celebrativa degli andalusi, indossata per ricordare due giocatori che non ci sono più – morti in drammatiche circostanze (il primo in campo, il secondo in un incidente):

“La Puerta del cielo se abrió para los Reyes”.

Così, con una frase fatta di giochi di parole (La porta del cielo si è aperta per i re), il Siviglia ricorda Puerta e Reyes.

Antonio Puerta e José Antonio Reyes, ex giocatori della compagine andalusa.

