Chi è Lino Guanciale: curiosità e biografia dell’Enrico Vinci di Non dirlo al mio capo

Stasera, domenica 23 agosto 2020, andrà in onda su Rai 1 in prima serata, la serie televisiva, Non dirlo al mio capo 2, con protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale.

Quest’ultimo è nato ad Avezzano, il 21 maggio del 1979 ed è un attore italiano.

Lino Guanciale: biografia

Il padre è un medico, sua madre insegnante e suo fratello Giorgio psicoterapeuta.

Lino Guanciale dopo il diploma al liceo scientifico, si iscrive all’università la Sapienza di Roma, alla facoltà di lettere e filosofia, senza però portare a termine gli studi.

Dopo un passato come giocatore di rugby, decide di dedicarsi alla recitazione e si iscrive all’Accademia nazionale di arte drammatica di Roma, dove ottiene il Premio Gassman.

Carriera cinematografica e televisiva

Lino Guanciale inizia a recitare a teatro, prendendo parte a numerosi spettacoli, come ad esempio Romeo e Giulietta, diretto da Gigi Proietti.

Nel 2009 fa il suo debutto al cinema, con il film diretto da Carlos Saura, Io, Don Giovanni.

In seguito la sua carriera è in costante crescita, prende parte infatti a molti film: La prima linea, Il gioiellino, Il sesso aggiunto e Il mio domani.

Nel 2011 viene chiamato per recitare nella fiction Il segreto dell’acqua, trasmessa da Rai 1.

Nel 2012 è tra i protagonisti della serie televisiva: Una grande famiglia, diretta da Riccardo Milani.

Prende anche parte al film di Woody Allen To Rome with love.

Mille impegni lavorativi

Lino Guanciale continua a lavorare per il teatro e successivamente è protagonista di numerosi film, tra cui: Il volto di un’altra, insieme a Laura Chiatti e Alessandro Preziosi, La scoperta dell’alba, al fianco di Margherita Buy e L’estate sta finendo.

Nel 2013 grazie alla serie televisiva Che Dio ci aiuti, raggiunge l’apice del successo, che segna un punto di svolta per la carriera di Lino Guanciale.

Diventa infatti in poco tempo, uno degli attori più richiesti per le fiction su Rai 1.

Nel 2015 recita nella serie: La dama velata, insieme a Miriam Leone e sempre nel 2015 viene eletto attore rivelazione dell’anno, con il Premio Flaiano.

Nel 2016 è coprotagonista insieme a Vanessa Incontrada nella serie Non dirlo al mio capo, dove interpreta Enrico Vinci.

Lino Guanciale: una carriera in crescita

Negli anni successivi l’attore prende parte a numerose serie tv, vincendo anche molti premi, tra cui il Premio Civiltà dei Marsi, nella categoria Teatro e Fiction Tv, il Premio Flaiano come co-protagonista del film documentario Un’avventura romantica e il CinèCiak d’oro per la sua interpretazione nel film I peggiori.

Nel 2018 recita nel film Arrivano i prof e vince anche il premio ANCT, per lo spettacolo teatrale: La classe operaia va in paradiso.

Nel 2019 presenta il documentario L’Aquila 3:32 – La generazione dimenticata, per rendere omaggio al disastroso terremoto che ha colpito l’Aquila nel 2009

Successivamente le riprese di alcune fiction dove era in veste di protagonista, vengono bloccate per via del Covid – 19

Vita privata

Il 18 luglio 2020 ha sposato in Campidoglio Antonella Liuzzi, con cui era fidanzato dal 2018.

