Coronavirus, positivo il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic: il comunicato dei felsinei

Continuano i casi di coronavirus in Serie A.

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, che ha dovuto lottare durante lo scorso anno contro una forma di leucemia mieloide acuta, è risultato positivo al tampone per il coronavirus.

Fortunatamente – come sottolinea la comunità felsinea – il tecnico è “assolutamente asintomatico”.

Di seguito il comunicato diramato dal Bologna:

“Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale.

Sono stati effettuati in questi giorni anche i tamponi sul gruppo squadra della Primavera, risultati tutti negativi. Domani saranno effettuati i test sui giocatori e i collaboratori della Prima squadra”.

Mihajlovic, voci di ritorno all’Inter

Intanto su Mihajlovic si sono scatenate ultimamente alcune voci circa un possibile ritorno all’Inter (dove è stato giocatore e allenatore in seconda) in caso di addio di Antonio Conte.

La separazione tra il tecnico salentino e il club nerazzurro sembra piuttosto probabile e così il toto nomi per la panchina (con Allegri prima scelta) si arricchisce di un nuovo nome.

