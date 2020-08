Dramma sulla statale 113: muore ciclista 56enne, travolto da un auto

Dramma sulla statale 113. Un ciclista di 56 anni, Pasquale Sorce – residente a Santa Flavia (comune in provincia di Palermo), è stato investito da un’auto nei pressi di Buonformello.

L’uomo si trovava in compagnia di un gruppo di amici, quando è stato colpito dall’automobile finendo per terra.

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi del caso e i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare il ciclista: per lui purtroppo non c’era più nulla da fare.

Dopo il tamponamento l’automobilista (un 24enne) è fuggito, per poi presentarsi in seguito alla polizia. L’uomo è stato così denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso, in attesa di essere sottoposto all’alcol test e agli esami tossicologici

Grande il lutto per i tanti amici del ciclista, molti appassionati come lui dello sport su due ruote. Sorce – soprannominato navigator – era infatti un personaggio molto noto tra i cicloamatori siciliani.

