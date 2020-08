Incidente Moto2, GF Stiria: Lowes travolge Navarro e Chantra – VIDEO

Brutto incidente durante la gara di Moto2 del Gran Premio di Stiria, Jorge Navarro e Somkiat Chantra sono stati travolti da Sam Lowes

Durante la gara di Moto2 del Gran Premio di Stiria Sam Lowes ha sbagliato una curva, arrivando a velocità altissima con la sua moto ha travolto Jorge Navarro e Somkiat Chantra.

Sono stati momenti di paura e tensione a causa dell’incidente. I piloti coinvolti non sembrano essere in condizioni gravi ma hanno dovuto far ricorso alle cure mediche immediate.

In seguito all’incidente Lowes è salito di nuovo in sella alla sua moto e ha provato a continuare la gara. Per lui è però arrivata la bandiera nera, è stato quindi obbligato a fermarsi. Nei suoi confronti potrebbero essere presi altri provvedimenti.

