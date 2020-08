Scomparsa Maddie McCann: “Non c’è assolutamente nulla che suggerisca che le sia stato fatto del male”

Si continuano a nutrire speranze circa il fatto che Maddie McCann sia ancora viva.

E’ possibile leggerlo sul sito Find Madeleine , dedicato alla ricerca della piccola scomparsa il 3 maggio 2007 a Praia da Luz.

E’ infatti comparso una sorta di banner con su scritto “Why do we continue?” (“Perché continuiamo?”) e quattro punti che spiegano il perché non siano ancora state perse le speranze – 13 anni dopo la scomparsa.

E queste sono le quattro ragioni:

“Non c’è assolutamente nulla che suggerisca che sia stato fatto del male a Madeleine.

Madeleine risulta ancora scomparsa e qualcuno deve pur cercarla.

È giovane e vulnerabile e ha bisogno del nostro aiuto.

La amiamo e ci manca al di là delle parole”.

Scomparsa Maddie McCann, quei messaggi discordanti dalla Germania

Ricordiamo come ai primi di giugno la polizia tedesca aveva annunciato la presenza di un sospetto per il rapimento e l’omicidio della piccola britannica: il 43enne Christian Brückner.

Secondo quanto riportato, il procuratore tedesco a capo delle indagini, Hans Christian Wolters, aveva scritto ai genitori di Maddie – Kate e Gerry McCann – dicendo loro di essere certo che la loro figlia fosse morta, dopo aver arrestato Brückner, facendo riferimento a “prove concrete” (non comunicate per non mettere a repentaglio le indagini).

Dal canto loro, i genitori hanno detto di non aver mai ricevuto la lettera.

E solo pochi giorni prima del presunto invio della lettera Wolters aveva detto al Sunday Mirror che Madeleine poteva essere viva:

“Poiché non ci sono prove forensi, potrebbe esserci un po’ di speranza. Non vogliamo uccidere la speranza e poiché non ci sono prove forensi, potrebbe essere possibile sia ancora viva”.

