Stasera in tv, Il segreto dei suoi occhi: trama, cast e curiosità

Il segreto dei suoi occhi è un film drammatico del 2015, diretto da Billy Ray.

Il film andrà in onda stasera 23 agosto 2020, in prima serata su Rai 3.

Tra le protagoniste della pellicola troviamo due attrici straordinarie, vincitrici del Premio Oscar: Julia Roberts e Nicole Kidman.

Il segreto dei suoi occhi: trama

Dopo l’attacco terroristico dell’11 settembre, la squadra dell’FBI, composta da: Ray Kasten, Jess Cobb, Bumpy Willis e Reg Siefert, mette in atto un controllo antiterroristico e tiene d’occhio una moschea, sospettata di essere il punto di riferimento dei futuri attentati.

Un giorno la squadra si ritrova a risolvere un caso di una ragazza stuprata ed uccisa trovata in un cassonetto dell’immondizia vicino alla moschea.

Subito si scopre che la vittima è Carolyn la figlia di Jess e Ray è devastato dal senso di colpa in quanto aveva dato appuntamento alla ragazza in pasticceria per acquistare una torta per il compleanno di Jess, ma in seguito aveva disdetto l’appuntamento.

Sulla strada della verità

Ray per scoprire la verità, decide di indagare in maniera non ufficiale e sospetta subito di Marzin un giovane ragazzo .

Grazie all’aiuto dell’assistente del procuratore distrettuale, Claire Sloan, riescono a far confessare tutta la verità all’assassino.

Quest’ultimo però si occupa di dare informazioni a Siefert, in merito alla situazione e i complotti nella moschea e viene subito scagionato da ogni accusa.

Ray viene trasferito a New York e diventa un investigatore privato.

Torna a Los Angeles dopo 13 anni, pronto a riaprire il caso e a scoprire la verità.

Una triste scoperta

Ray scopre che l’assassino in realtà è stato per 13 anni prigioniero di Jess e costretto a vivere in una piccola cella.

L’uomo capisce cosa abbia spinto la donna a fare questo e la incoraggia ad ucciderlo.

Jess spara un colpo di pistola verso l’assassino e finalmente giustizia è stata fatta.

Il segreto dei suoi occhi: curiosità

Il film è un remake dell’omonimo film argentino del 2009.

Il cast

Chiwetel Ejiofor: Ray Kasten

Nicole Kidman: Claire Sloan

Julia Roberts: Jess Cobb

Dean Norris: Bumpy Willis

Michael Kelly: Reggie Siefert

Alfred Molina: Martin Morales

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!