Troppi sbarchi in Inghilterra, Londra allerta l’esercito per bloccare i migranti

Quando si parla di migranti probabilmente l’Inghilterra non è il primo paese a cui si pensa. Eppure in questi giorni il Regno Unito sta vivendo una vera e propria emergenza tale da aver deciso di impiegare la Royal Air Force e la Border Force.

I militari della RAF e l’agenzia della Home Office avranno il compito di intercettare barche e gommoni nelle acque britanniche. Lo scopo è rendere “impraticabili” le rotte dei migranti, scrive il Guardian. Il noto quotidiano britannico stamane riportava anche la rabbia dei residenti intorno a l’hotel Bell, nell’Essex, uno dei 20 scelti dal Ministero dell’Interno per ospitare i richiedenti asilo in attesa che la loro pratica venga esaminata. Le persone lamentano un aumento della criminalità da quando l’antica locanda, originariamente luogo di sosta delle carrozze del XVI secolo, ospita i migranti che molti vorrebbero “deportati”.

Voce della campagna “rimandateli indietro” è il partito di estrema destra For Britain, nella persona di Anne Marie Waters. Al consigliere locale del partito, Julian Lappert, è stato chiesto se non sostenesse “un enclave per soli bianchi ai margini di Londra”. La risposta è stata “Idealmente, si” e a questo bisogna aggiungere come, nell’ultimo censimento, oltre il 90% dei residenti di Epping si è definita appartenente al gruppo etnico “bianco”.

La vicenda scatenante

Dall’inizio dell’anno sono 5.000 i migranti ad aver attraversato il Canale della Manica con mezzi di fortuna. Un numero importante, specie considerato che nel 2019 gli sbarcati sulle coste inglesi erano 1900.

Mercoledì un richiedente asilo sudanese, Abdulfatah Hamdallah, è morto in mare mentre cercava di entrare in Inghilterra dalla Francia. Il gommone, acquistato in un supermercato, si è bucato con gli stessi remi usati dall’uomo per spingerlo lungo le 21 miglia che lo separavano dalle coste inglesi. Da qui la scelta di intensificare i controlli per evitare che tragedie simili si ripetano, scoraggiando chi cerca di introdursi illegalmente nel paese.

