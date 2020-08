Ha 22 anni ma vuole vivere come una bambina. Il partner si prende cura di lei: “Funziona e siamo felici”

Una 22enne che si comporta come una bambina di due anni.

Lei si chiama Lexi, e vive nello stato dell’Indiana, negli Stati Uniti. Da un anno, la 22enne ha scelto di vivere come una bambina, assistita dal suo ragazzo.

Chiama il suo partner “papà” e insiste sul fatto che la relazione non è sessuale. La sua dolce metà trascorre la giornata a prepararle da mangiare, metterla a letto e cambiarle i pannolini.

Nel frattempo, come riportato dal Daily Star Online, Lexi guarda i cartoni animati e si diverte con i classici giocattoli per bambini. E’ lei stessa a descrivere il suo stile di vita come “ritorno all’innocenza”, motivo per cui al suo partner non è permesso dormire con lei o con altre donne.

“Gli ho fatto la proposta e lui ha subito accettato”

“Si tratta di tornare all’innocenza e ad un periodo felice, prima che mi accadessero cose negative – spiega Lexi – Trascorro le mie giornate indossando pannolini 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ho il cambio mattutino non appena mi sveglio, poi il mio partner mi dà da mangiare con il biberon. Guardo i cartoni animati e gioco con i giocattoli, vivo esattamente come una bambina“.

“Il mio ragazzo è molto favorevole – aggiunge – gli ho proposto questa cosa non appena ci siamo incontrati su un sito di appuntamenti. Ha subito accettato e da oltre un anno si prende cura di me come un genitore si prende cura di un bambino”.

“L’unica cosa che non abbiamo è una relazione sessuale – conclude – Non può dormire con altre persone, ma anche io non posso dormire con lui e lui è d’accordo. Non ci aspettiamo che tutti lo accettino o lo capiscano, ma per noi funziona e siamo felici”.

